Termeno, scontro fra un’auto e un trattore: una persona è rimasta ferita

TERMENO. Scontro fra un’auto e un trattore, nella mattinata di mercoledì 5 maggio, sulla strada provinciale tra Termeno e Ora.

A subire le conseguenze più gravi è stata la donna al volante della macchina, trasportata dalla Croce Bianca Bassa Atesina al pronto soccorso per le cure mediche. Non sembra in pericolo di vita. Il conducente del trattore, invece, non ha riportato gravi conseguenze.

I vigili del fuoco di Termeno sono intervenuti con circa 15 uomini e tre veicoli. Dopo circa un'ora, l'operazione è terminata e la normale circolazione è stata ripristinata.