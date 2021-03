Tre esperti per la perizia psichiatrica su Benno Neumair

BOLZANO. Sono tre i periti nominati oggi (martedì 23 marzo) dalla giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle per effettuare una perizia psichiatrica e psicologica, in incidente probatorio, su Benno Neumair, il trentenne bolzanino che ha già confessato l'omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei suoi genitori, Laura e Peter.

I periti sono: Eraldo Mancioppi, psichiatra trentino, Marco Samory, psicologo padovano esperto in psicodiagnostica e testistica, e Isabella Merzagora, psicologa criminologa di Milano.

I periti, che saranno formalmente incaricati in un'udienza che si svolgerà il 1 aprile, dovranno rispondere a una serie di quesiti: Benno era capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio? E' socialmente pericoloso? E' in grado di partecipare coscientemente al processo?