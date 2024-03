Una grande folla per l'ultimo saluto a Laura Ghirardini

La ricerca, effettuata in collaborazione con l'Istituto europeo di oncologia di Milano e l’Apss di Trento e sostenuta da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, ha dimostrato come la mutazione di uno specifico gene sia collegata allo sviluppo di neoplasie gravi ed è stata pubblicata su “Science Advances” (foto UniTrento - Federico Nardelli)