Unibz, inaugurati i nuovi laboratori per la ricerca applicata al Noi Techpark

BOLZANO. Un passo importante in avanti per la ricerca della Facoltà di Scienze e Tecnologie nei settori dell'innovazione tecnologica e green in agricoltura, automazione e robotica, fluidodinamica industriale, produzione energetica da fonti sostenibili e rinnovabili, tutela del territorio e protezione dai rischi idrogeologici legati ai cambiamenti climatici.

Sono questi gli ambiti privilegiati di azione dei quattro nuovi laboratori della Facoltà di Scienze e Tecnologie di unibz che sono stati inaugurati oggi nell'edificio B5 al NOI Techpark.

Il rettore Paolo Lugli e il direttore Günther Mathà hanno inaugurato i nuovi spazi con queste parole: "Con i laboratori la Facoltà di Scienze e Tecnologie ha ora a disposizione strutture attrezzate con strumentazione all'avanguardia grazie a cui sviluppare nuovi percorsi di ricerca, in sintonia con le necessità del territorio e dell'economia altoatesina. Le tematiche affrontate sono infatti perfettamente coerenti con gli obiettivi della Smart Specialisation in fase di adozione dalla Provincia. I gruppi di ricerca dei quattro laboratori, che svolgono già attività di altissima qualità a livello nazionale e internazionale, avranno la possibilità di ampliare e consolidare ulteriormente gli ambiti di intervento e in particolare di rafforzare l'interazione con le imprese e le associazioni locali".

"È una grande gioia poter ospitare i quattro nuovi laboratori della Libera Università di Bolzano al NOI Techpark. Con il loro focus sulla ricerca applicata, rientrano esattamente nella vision del NOI ed espandono l'attuale infrastruttura di ricerca a un totale di 40 laboratori scientifici, tutti a disposizione delle aziende per i loro progetti di innovazione", ha affermato Ulrich Stofner, ceo del NOI Techpark, intervenuto anche in rappresentanza del Governatore Arno Kompatscher.