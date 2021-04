Vaccino a moglie del direttore sanitario, la procura di Bolzano avvia accertamenti

BOLZANO. La Procura di Bolzano ha avviato degli accertamenti preliminari per chiarire le circostanze che hanno portato alla vaccinazione anti-Covid della moglie di Umberto Tait, direttore del comprensorio sanitario di Bolzano.

La donna non rientrava nelle liste delle persone prenotate per la vaccinazione, lo scorso 19 marzo in Fiera. Attualmente non ci sono indagati né ipotesi di reato.