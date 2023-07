Venticinquenne grave dopo una caduta sul Catinaccio 

BOLZANO. È ricoverato al San Maurizio di Bolzano, in gravissime condizioni, il venticinquenne trentino che, ieri mattina (23 luglio), è stato vittima di un incidente mentre stava arrampicando lungo la via Rizzi sulla parete est della Roda di Vael nel gruppo del Catinaccio, in val di Fassa.

Il giovane si trovava al settimo tiro da primo di cordata quando ha perso l’appiglio e, nella caduta, ha sbattuto violentemente contro la parete, perdendo conoscenza. L’incidente è accaduto attorno alle 11.30 e a lanciare l’allarme è stata la ragazza che stava arrampicando con lui.

Subito allertati dalla centrale 112 di Trento l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites - l’elicottero di Trentino Emergenza era impegnato su un altro intervento – con gli uomini del Soccorso alpino e la Guardia di Finanza.

L’elicottero è volato prima a Pozza di Fassa per imbarcare a bordo un operatore della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino e poi si è diretto verso il luogo da cui era stata lanciata la richiesta d’aiuto. I soccorritori hanno prima recuperato l’alpinista infortunato, affidandolo alle cure dell’equipe medica, e in un secondo momento la compagna di cordata, sotto choc.