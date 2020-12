Via Macello, betoniera e bus si scontrano in curva: traffico bloccato

BOLZANO. Incidente stradale in via Macello, a Bolzano, poco prima delle 16 di oggi, 11 dicembre. Una betoniera, che stava compiendo una manovra all'incrcocio con via Piani di Bolzano, è stata centrata da un bus di linea che transitava in quel momento.

I due mezzi sono rimasti incastrati in mezzo alla strada, impedendo, di fatto, il passaggio a qualsiasi vettura.

Sul bus c'era una decina di persone, che non hanno riportato ferite.