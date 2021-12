Dopo 33 anni in Vaticano don Tullio Poli è tornato a Bressanone

BRESSANONE. Dopo 33 anni di servizio nella Segreteria di Stato vaticana a Roma, compiuti i 70 anni di età don Tullio Poli è rientrato a Bressanone, nella sua Diocesi di origine.

Il vescovo Ivo Muser lo ha nominato canonico del Capitolo della Cattedrale di Bressanone e oggi (12 dicembre) nella Messa Rorate lo ha introdotto nella nuova veste.

Don Poli sarà a disposizione per le confessioni, l’accompagnamento spirituale e il sostegno alle parrocchie.

Bresciano di nascita, don Tullio Poli è stato ordinato sacerdote a Bressanone nel 1977 e ha poi svolto il servizio di cooperatore a Bolzano nella parrocchia di Regina Pacis e a Millan.

Nel 1988 don Poli ha iniziato la lunga esperienza nella Segreteria di Stato vaticana a Roma, dove nel 2005 è stato nominato Direttore dell’Ufficio Obolo di San Pietro, l‘aiuto economico dei fedeli messo a libera disposizione del Papa, che lo può destinare alle finalità che ritiene più importanti o urgenti. Concluso il suo servizio in Vaticano, dopo 33 anni don Tullio Poli rientra in Alto Adige.

Oggi nel duomo di Bressanone il vescovo Muser gli ha dato il bentornato in Diocesi: “Il Signore benedica la tua presenza e il tuo servizio pastorale tra di noi. Incominci il tuo servizio nella nostra Cattedrale nella terza domenica d‘Avvento, chiamata Gaudete, la domenica della gioia prenatalizia. Dunque: Il Signore sia la tua gioia!“

Nella sua omelia il vescovo ha poi ricordato che Avvento e Natale sono il tempo della condivisione: “Tempo per dare. Non dare cose inutili a chi ha già abbastanza cose inutili. Non per accumulare, ma per aiutare. Le occasioni non mancano. E neppure le necessità, i casi dove l'aiuto è urgente.“

Don Tullio Poli sarà ora a disposizione in particolare per curare il ministero della confessione, l’accompagnamento spirituale e il sostegno alle parrocchie.