Michela Andreatta di Bedollo è Miss Italia Trentino Alto Adige

BRESSANONE. Una gremita piazza Duomo ha ospitato l’altra sera la finalissima del Concorso Nazionale Miss Italia in Regione, realizzata per il settimo anno in collaborazione tra la Bressanone Turismo Società Cooperativa, il Comune, Sparkasse ed azienda Duka. Trentatré le ragazze in gara per contendersi il titolo di Miss Trentino Alto Adige e non solo.

La serata è stata presentata e coordinata da Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice dell’intera kermesse che si è detta entusiasta di come è andata la stagione che ha fatto registrare il boom delle iscrizioni. Anche quest’anno sono state molte le località che hanno ospitato il concorso: Trento, Borgo Valsugana, Egna, Arco, Pinzolo, Cles, Canazei, Fiera di Primiero, Sarnonico, Andalo, Cortina sulla strada del Vino, Bedollo, Spormaggiore, Folgaria, Lagundo e Bressanone per la finalissima.





























Bressanone, le foto della finalissima di Miss Italia Trentino Alto Adige Una gremita piazza Duomo a Bressanone ha ospitato lunedì 21 agosto la finalissima del Concorso Nazionale Miss Italia per la Regione Trentino Alto Adige. realizzata per il settimo anno in collaborazione tra la Bressanone Turismo Società Cooperativa, il Comune, Sparkasse ed azienda Duka. Trentatrè le ragazze in gara. Il titolo è andato a Michela Andreatta di Bedollo

Nel pomeriggio si è svolto l’incontro a porte chiuse tra le ragazze e la giuria, presieduta da Renate Prader, presidente del Consiglio Comunale, Mario Cappelletti dirigente Sparkasse, Massimo Bessone, Caterina Foti, Alessandro Raffaelli, Ferdinando Stablum ed altri. La somma delle votazioni pomeridiana e serale ha decretato la vincitrice del titolo assoluto. La vincitrice di Miss Trentino Alto-adige premiata da Renate Prader, Mario Cappelletti e dall’uscente Michelle De Pinto, è stata è la ventiseienne Michela Andreatta di Bedollo. Già eletta Miss Framesi a Folgaria, Michela lavora come operaia ed il suo sogno nel cassetto è di poter aprire una propria attività. Mora, fisico statuario, si definisce una ragazza decisa con le idee chiare; ha una gran passione per la montagna, che promuove con video che pubblica sui social. Fidanzata da 8 anni, è pronta per la scalata alla corona di Miss Italia.

Michela, è l’unica ragazza che accede di diritto alle Finali Nazionali, senza passare dalle Prefinali. Ha inoltre ricevuto i premi Framesi, Rocchetta ed un gioiello Miluna. A ricevere la fascia di Miss Rocchetta Trentino Alto Adige, premiata da Eleonora Lepore Miss uscente, la diciannovenne Elisa Benoni di Trento; molto sportiva, pratica palestra, studia scienze umane e si considera una ragazza determinata.

Durante la serata è stata assegnata anche la fascia di Miss Social Trentino Alto Adige. Tutte le ragazze che hanno aderito al progetto hanno dovuto pubblicare un video in cui raccontavano il loro territorio. A valutarle è stata una commissione nazionale e ad avere la meglio la ventenne Emma Corvino di Mori. Emma è una studentessa di giurisprudenza ed ha una gran passione per la danza. Si definisce estroversa ed empatica.

Il titolo speciale di Miss Trentino Alto Adige Sudtirol, riservato alle ragazze residenti in Alto Adige, è stato conquistato dalla diciannovenne Alexia Quaglia di Bolzano. Già eletta Miss Sarnonico, Alexia studia lingue, è una ballerina professionista, pratica danza classica, moderna e contemporanea. Si definisce una ragazza solare e determinata, col sogno di lavorare in tivù come ballerina.

A subentrare nella squadra delle finaliste, perché la prima in classifica tra le non fasciate, è stata Isabela Dias, italo-brasiliana, ventidue anni di Trento. Isabela studia giurisprudenza, col sogno di realizzarsi nel mondo giuridico. Si è formato così il gruppo delle 10 ragazze che andranno alle Prefinali dal 4 all’11 settembre, per tentare la vittoria al titolo di Miss Italia. Le ragazze elette ieri si aggiungono a Gema Zarina 29 anni di Trento, eletta a Fiera di Primiero Miss Eleganza; Arianna Chiechio, 18 anni di Rovereto, eletta a Fiera di Primiero Miss Miluna; Valentina Riedo, 18 anni di Rovereto, eletta ad Andalo Miss Cinema; Lisa Zaffoni, 20 anni di Bolzano, Miss Sorriso eletta a Folgaria; Ginevra Bombardelli, 18 anni di Mori eletta a Lagundo Miss Sport Givova. Le miss sono state curate nell’hair look dallo staff di Framesi coi Saloni Hair Studios di Bolzano di Paola Foldi ed Idea Katy di Katia Brugnara di Giovo.

Protagoniste poi non solo bellezza ma anche spettacolo, musica e moda: super ospite della serata il pluri campione del mondo di Pole Sport Alex Aufderklam, che si sta facendo strada anche nel prestigioso mondo del Cirque du Soleil e che ha proposto esibizioni di grande impatto. Per la moda, la tradizione e la cultura hanno sfilato in passerella coi colorati ed esclusivi capi tirolesi, dello storico negozio Gaby, in via del Mercato Vecchio. Allegria, eleganza e colore hanno vestito le ragazze ed animato la piazza con molti applausi. In passerella anche le proposte dello Store Robe di Kappa, che ha proposto outfit più casual e dinamici che hanno così vivacizzato la serata. Ora si attende solo la convocazione per le Prefinali nazionali.