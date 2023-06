Non ce l’ha fatta l’anziana trascinata via dalla corrente dell’Isarco

BOLZANO. Non ce l’ha fatta, purtroppo, la donna di 70 anni che giovedì pomeriggio era stata trascinata via dalla corrente dell’Isarco a sud di Bressanone. Recuperata più a valle grazie all’intervento dei sommozzatori, la donna era apparsa subito in condizioni critiche.

Trasportata d’urgenza con l’elicottero all’ospedale di Bolzano, è spirata nella notte.