Recuperato in Sicilia il cane maltese rapito a Fortezza 

FORTEZZA. É stato ritrovato in Sicilia il cane maltese di nome “Speick” sottratto da un allevamento di una casa privata a Fortezza qualche settimana fa.

Una storia che ha davvero dell’incredibile con un lieto fine che in molti stavano attendendo con ansia. Il rapimento era avvenuto in una frazione di secondo al piano terra dell'abitazione di Franz Untersteiner che alleva da decenni questa razza per passione. Ignoti si erano introdotti nel suo giardino scavalcando alcune recinzioni dove si trovavano tutti i suoi cani, tutto questo approfittando di un attimo di distrazione dell'uomo che si era allontanato per qualche minuto.

A volatilizzarsi nel nulla però era stato l'unico esemplare maschio utilizzato per la riproduzione, tutti gli altri cani non erano stati toccati. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine e la disperata ricerca in tutto il paese da parte dell'uomo, ancora oggi visibilmente provato dall'accaduto per via del grande legame con l'animale che lo accompagna da oltre 6 anni.

Le forze dell'ordine avevano ipotizzato chesi trattasse di un’azione mirata da parte di allevatori clandestini della medesima razza per liberarsi della “concorrenza”.

Da qui era scattato l'appello alla popolazione per denunciare qualsiasi avvistamento o movimento sospetto avvenuto in quei giorni. Un appello che è arrivato anche sui social media, in particolar modo nei gruppi di animalisti e amanti della razza in questione. Ed è proprio qui che, dopo qualche giorno dalla sua sparizione, un uomo in vacanza in Sicilia ha riconosciuto il cane maltese attraverso le foto degli appelli online. Lui stesso lo aveva salvato e recuperato mentre si aggirava senza meta, sporco e spaventato sulla tangenziale a Bolzano.

L'uomo era in viaggio verso la Sicilia e lo ha quindi portato con sé per tutto il tragitto non conoscendo la sua storia. Solo dopo essere giunto sul posto ed avere navigato sul web, ha scoperto l'incredibile storia del cane che aveva tratto in salvo qualche giorno prima. Una volta contattato il legittimo proprietario è cominciata una lunga trattativa per riportarlo nella sua casa a Fortezza attraverso una serie di staffette da parte di volontari animalisti. Nei giorni scorsi il lieto fino e l'arrivo di Speick nuovamente fra le braccia del suo padrone a Fortezza. Rimane ancora il grande punto interrogativo sulla sua scomparsa: il cane è riuscito a fuggire ai suoi rapitori oppure è stato liberato volontariamente lontano da casa?



