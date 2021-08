A Laives nascono un ciclodromo e la scuola provinciale di ciclismo

BOLZANO. Tra Pineta di Laives e la zona sportiva Galizia di Laives, potranno essere realizzati un anello ciclabile, un vero e proprio ciclodromo di interesse sovracomunale, e la Scuola provinciale per il ciclismo.

È prevista anche la predisposizione di un "campo scuola" per poter svolgere attività didattiche riferite all'educazione e alla sicurezza stradale.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore all'edilizia Massimo Bessone, ha autorizzato l'intervento e la sigla dell'integrazione della convenzione in atto con il Comune di Laives, che definisce le modifiche tecniche necessarie e la suddivisione dei costi, che in totale ammontano a 2,3 milioni di euro.

Provincia e Comune di Laives negli anni scorsi, con due convenzioni, avevano previsto la realizzazione del collegamento pedo-ciclabile attraverso un ponte tra Pineta e la zona sportiva Galizia.

In seguito, il Comune di Laives, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, aveva chiesto alcune modifiche alla convenzione al fine di realizzare un vero e proprio ciclodromo di valenza sovracomunale e una Scuola provinciale per il Ciclismo.

"Il ciclodromo e la scuola, prime strutture di questo tipo in Alto Adige, dovrebbero essere un punto di riferimento per gli agonisti del ciclismo giovanile non solo di Laives, ma anche di Bolzano e di tutta la provincia", sottolinea l'assessore provinciale Massimo Bessone.

Per l'anello ciclabile, o ciclodromo, era stato predisposto uno studio di fattibilità su incarico del Comune di Laives. Su una spesa complessiva di circa 2,3 milioni di euro, la Provincia contribuirà all'opera con un impegno finanziario di circa 1,7 milioni di euro.

La quota a carico del Comune di Laives è di 600.000 euro, inoltre si assumerà ogni ulteriore onere che dovesse derivare dalla realizzazione dell'opera.