Al lido di Laives la mascotte è... un piccione

LAIVES. Sembra una storia d’altri tempi, ma ha commosso gli utenti del lido di Laives. Da qualche giorno infatti è arrivato (ma sarebbe meglio dire “atterrato”) un piccione viaggiatore, subito adottato dai presenti, che lo hanno rifocillato, anche perché si lascia facilmente avvicinare.



Che si tratti di un piccione viaggiatore è stato subito chiaro dagli anelli che ha sulle zampette e la sua storia è veramente avventurosa, come ha potuto verificare Stefano Pizzo, gestore del lido.



«Proprio sugli anelli abbiamo potuto leggere il numero di telefono del suo proprietario – dice Pizzo – che è un tedesco residente a Mannheim, in Germania. Lo abbiamo contattato e ci ha spiegato che il suo piccione viaggiatore sta partecipando a una sorta di competizione con altri suoi simili».



Il fatto veramente curioso, però, è che il piccione è partito da Marsiglia, in Francia, il 19 luglio, direzione Mannheim, e che sta affrontando un viaggio di oltre 1.500 chilometri. Al lido di Laives è arrivato il 26 luglio, abbastanza provato dal viaggio.

«Lo abbiamo rifocillato – prosegue il gestore del lido – e ho contattato un veterinario per raccontargli questo episodio e chiedergli il da farsi. Il veterinario mi ha detto che questi piccioni si comportano normalmente in questa maniera: dopo aver volato si fermano alcuni giorni per mangiare e riposare prima di ripartire verso la meta. Effettivamente dopo un paio di giorni il piccione è ripartito ma, con nostra grande sorpresa, è tornato di recente, accolto con gioia dai bagnanti. Ho chiesto nuovamente al veterinario perché sia tornato e lo specialista mi ha spiegato che, se durante il viaggio incontrano delle difficoltà, spesso i piccioni viaggiatori tornano indietro. Pensandoci, il piccione è tornato qui proprio nei giorni in cui al nord c’era maltempo: probabilmente avrà deciso di attendere al sicuro qui da noi. Vediamo se ripartirà nei prossimi giorni».



Intanto è diventato la mascotte del lido, con Stefano Brustolini che lo sta accudendo con tanta passione. Quando deciderà di ripartire lascerà dietro di sé un po’ di nostalgia.