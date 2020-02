Scoperto con 3,5 kg di hashish, in manette un 35enne di Laives

BOLZANO. I Carabinieri di Bronzolo hanno arrestato per spaccio di droga un 35 di Laives, M.M., già noto alle forze dell'ordine.

Insospettiti dal via vai presso l'abitazione dell'uomo, i militari sono intervenuti dopo aver verificato l'arrivo di un grosso quantitativo di droga.

Nell'intervento i Carabinieri hanno recuperato tutta la droga appena arrivata, senza nemmeno che l’uomo avesse la possibilità di smerciarne nemmeno un grammo. Hanno così scoperto come l’uomo era appena venuto in possesso di più di 3 Kg di hashish, confezionato con il cellophane in ovuli.

Il metodo di confezionamento della droga lascia intendere come lo stupefacente sia giunto in Italia per tramite dei corrieri.

I Carabinieri di Bronzolo unitamente ai militari della Compagnia di Egna, saranno ora impegnati nella ricostruzione dei canali di smercio della stessa.