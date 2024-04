Contadino muore schiacciato dal trattore a Marlengo

BOLZANO. Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio (27 aprile) a Marlengo. E' il terzo in una settimana in Alto Adige dopo la morte di due boscaioli a Nova Levante e a Rasun di Sotto.

Erhart Tutzer, agricoltore del posto, è morto schiacciato sotto il suo trattore.

L'uomo era alla guida del mezzo per lavori di concimazione nella sua tenuta vinicola, quando ha perso il controllo precipitando da un muro alto più di tre metri. Per il contadino non c'è stato scampo: è rimasto schiacciato dal trattore.

Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul posto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Marlengo e Merano, la Croce Bianca, il medico d'urgenza, la pastorale d'urgenza e i carabinieri.