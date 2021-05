Gargazzone, il 22 maggio riapre la piscina naturale

GARGAZZONE. La piscina naturale di Gargazzone, destinazione balneare sostenibile ideale per le famiglie e gli amanti del relax, è pronta a dare il via alla nuova stagione a partire dal 22 maggio. “Garantire ai visitatori la massima sicurezza e offrire allo stesso tempo un’esperienza serena all’insegna del relax è la nostra priorità, soprattutto dopo questo periodo così difficile per tutti”, sottolinea Armin Gorfer, sindaco di Gargazzone.

Inaugurata nel 2010, nel corso degli anni la piscina naturale Gargazzone è diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati provenienti sia dall’Alto Adige sia da fuori provincia. Quella di Gargazzone, infatti, è l’unica piscina naturale pubblica dell'Alto Adige occidentale. Nella struttura non viene effettuato alcun trattamento di natura chimica: la depurazione dell’acqua avviene sfruttando la preziosa sinergia tra piante acquatiche e plancton, nonché con il settore di rigenerazione e le aiuole di filtraggio vegetali.

“La piscina naturale funziona come un vero e proprio ecosistema. Questo approccio orientato alla gestione naturale della piscina risponde a determinate esigenze di salute e, in generale, ad una sempre più diffusa consapevolezza sul proprio benessere. Un aspetto questo che, dopo il coronavirus, ha acquisito ancora maggiore rilevanza”, spiega il Sindaco Gorfer. La sostenibilità è il cuore pulsante della piscina naturale di Gargazzone, anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto per accedervi: la struttura è facilmente raggiungibile usufruendo della rete ferroviaria (la stazione di Gargazzone si trova nelle immediate vicinanze) oppure in bicicletta, attraverso la pista ciclabile Merano - Bolzano. La piscina naturale di Gargazzone è dunque circondata da un’oasi di pace e movimento sostenibile in mezzo al verde.

In vista della stagione imminente, che inizierà il 22 maggio, Gorfer afferma che sarà necessario fare buon uso degli ampi spazi offerti dalla piscina naturale: “Prudenza e sicurezza sono le nostre priorità: vogliamo garantire ai nostri ospiti un’esperienza serena e sicura, senza però rinunciare al divertimento e al relax. Ecco perché abbiamo deciso di migliorare ulteriormente i nostri protocolli di distanziamento ed igiene, limitando l’accesso dei visitatori alla struttura”, spiega Gorfer. “Nella nostra area di 12.000 metri quadri non potranno essere presenti più di 800 persone contemporaneamente. Inoltre, in ottemperanza alle norme attualmente in vigore, per accedere alla piscina naturale sarà richiesto un Corona-pass valido”, conclude il sindaco.

“Probabilmente le implicazioni maggiori dovute a queste limitazioni si verificheranno durante il week end”, aggiunge Manfred Adami, coordinatore della piscina naturale di Gargazzone. “Coloro che desiderano sapere quante persone si trovano nella piscina naturale possono verificare in tempo reale il flusso dei visitatori collegandosi al sito web www.naturbad-gargazon.it”. Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, Adami afferma che non ci sono stati cambiamenti rispetto ai prezzi dell’anno scorso: "Acquistando l’abbonamento stagionale nelle prime settimane di apertura verrà applicato uno sconto del 10% sul prezzo di acquisto". Fino al 13 giugno la piscina naturale di Gargazzone è aperta dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 19.00 e nel week end dalle 10.00 alle 19.00. A partire dal 14 giugno fino al 29 agosto la struttura è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.