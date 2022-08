Incendio notturno a Merano, brucia un casolare in legno in via Postgranz

MERANO. Un incendio ha ridotto in cenere una casetta di legno in via Postgranz, in prossimità della confluenza fra Adige e Passirio.

Il rogo si è sviluppato nel pieno della notte.

Poco prima delle 4 del mattino sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme.

Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti. L'incendio per fortuna non ha causato feriti.