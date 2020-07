Merano, ruba e-bike, arrestato ancora in sella

MERANO. I carabinieri hanno arrestato a Merano un uomo accusato dei reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni e porto di oggetti atti a offendere. Pochi minuti dopo il furto, nei pressi del cimitero, a meno di un chilometro dal bar, è stato rintracciato il presunto ladro, un 29enne, ancora in sella alla bici.

Il conduttore da subito non era apparso pienamente in sé, probabilmente per l'assunzione di droga. Alla richiesta dei propri dati anagrafici ha anche dichiarato una falsa residenza. Ha minacciato i militari e si è aggressivamente opposto al controllo tanto da rendere necessario l'intervento di una seconda pattuglia.

Infine i militari sono riusciti ad accompagnarlo in caserma e sottoporlo a rilievi foto-dattiloscopici. Nella perquisizione hanno anche trovato un coltello a serramanico dalla lama di otto centimetri che è stato sequestrato.