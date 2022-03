«Merano, troppa processionaria non posso più passeggiare col cane»

MERANO. L’ultima segnalazione in ordine di tempo arriva da San Pietro sopra Quarazze ed è di Antonio.

Che ha immortalato uno dei tanti nidi di processionaria che ha incontrato durante la passeggiata.

"Mi chiedo – scrive il lettore – è possibile che non si possa far niente per combattere la processionaria. Ho un cane ma sono costretto a non poterlo più portare sui sentieri per non rischiare”.

Una presenza, quella della processionaria, potenzialmente pericolosa. Ripetuti contatti fra i peli urticanti della processionaria e l’uomo possono portare anche allo shock anafilattico. Il primo sintomo, dopo il contatto con la pelle, è una dolorosa eruzione cutanea con prurito insistente. Si diffonde sulla pelle scoperta, ma si estende, tramite sudore e sfregamento degli abiti, anche al resto del corpo, provocando un eritema pruriginoso.

La processionaria è inoltre pericolosissima per cavalli e cani che, brucando l'erba od annusando a terra, possono ingerire i peli, con sintomi molto gravi che si manifestano con improvvisa ed intensa salivazione dovuta al processo infiammatorio.

Nel caso dei cani, la lingua subisce un rapido ingrossamento e può soffocare l'animale, oltre a distruggere il tessuto cellulare, provocando necrosi e perdita di porzione della stessa.