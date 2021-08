Miss Italia, a Lagundo la finale regionale dopo un anno di stop

LAGUNDO. Torna a Lagundo dopo un anno di stop, la Finale Regionale dell’86a edizione del Concorso Nazionale di Miss Italia. I riflettori si riaccenderanno martedì 17 agosto nella sala delle manifestazioni in Piazza Hans Gamper, alle 21.15 con ingresso libero. L’accesso all’evento, a causa delle restrizioni e secondo le norme vigenti, verrà garantito esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass.

La sfilata è stata sostenuta e promossa dall’assessore Cesare D’Eredità, dall’Associazione Turistica e dal nuovo centro Commerciale Algo, che oltre ad essere il main sponsor della serata, proporrà in passerella le anticipazioni delle collezioni abbigliamento autunno/inverno 2021-2022. Sarà quindi un’occasione per le ragazze di cimentarsi anche nel ruolo di indossatrici. Nel tardo pomeriggio le miss si sposteranno nel vicino centro commerciale per un brindisi e per degli shooting fotografici.

La serata si svolgerà poi alle 21.15 nel centro di Lagundo e vedrà come di consueto protagonista la bellezza e l’eleganza. Saranno circa 25 le ragazze, provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi in regione da, a sfilare in passerella davanti alla giuria ed a sfidarsi per aggiudicarsi il lasciapassare alle Finali Nazionali di Miss Italia con il titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige e Miss Sport Trentino Alto Adige.

Le due vincitrici della serata accederanno infatti direttamente alle prefinali nazionali ed assieme alle altre prefinaliste del Trentino Alto Adige, formeranno la squadra delle 8 finaliste. Il look delle ragazze, per Be Much, durante la serata sarà curato dal salone Divina Hai studio di Merano; Miranda col suo, staff da anni affianca le serate in Alto Adige. Come di consueto l’evento sarà presentato e coordinato nella regia da Sonia Leonardi, titolare della Soleoshow modelagency esclusivista per il Trentino Alto Adige del marchio Miss Italia. La prossima finale regionale si svolgerà il 19 agosto a Fiera di Primiero per l’elezione di altre due finaliste. C.L.