Norbert Pfeifer nuovo primario del Pronto soccorso di Merano

BOLZANO. Norbert Pfeifer è stato nominato primario del Pronto soccorso presso l'ospedale di Merano. Pfeifer, specialista in anestesia, dal 2003 ha diretto il Pronto Soccorso in qualità di responsabile medico.

Nato a Lagundo, nel 1991 ha concluso gli studi di Medicina a Innsbruck e nel 1997 ha portato a termine anche la formazione specialistica in anestesia e terapia intensiva generale a Merano, Innsbruck, Salisburgo e Vienna. I suoi ulteriori incarichi professionali lo hanno portato prima a Salisburgo, poi a Merano e Bolzano, compresi due anni in qualità di Direttore medico della Base di Elisoccorso dell'Ospedale di Bolzano.

Ulteriori specializzazioni hanno portato Pfeifer a Magonza (D), dove si è formato come medico d'urgenza senior, ed a Hall (A), dove è diventato manager accademico per la gestione di crisi e disastri. All'Università di Bruxelles (B) ha conseguito un master in medicina delle catastrofi. Le ampie conoscenze in questo settore sono state anche il motivo per cui Pfeifer è stato nominato medico responsabile dell'ospedale da campo dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo. Negli anni successivi sono seguite altre formazioni, anche in ambito manageriale.

Il nuovo primario si preoccupa in particolare della cura appropriata delle emergenze: "Queste devono essere trattate rapidamente e secondo le più recenti conoscenze mediche. Una diagnosi rapida e una strategia terapeutica mirata sono fondamentali in questi casi. Il nostro team di Pronto Soccorso riceve una formazione continua e grazie a questo possiamo tranquillamente reggere il confronto con i grandi centri sia italiani che esteri". Irene Pechlaner, Commissaria straordinaria dell'Azienda sanitaria, conosce Pfeifer dai tempi in cui era Direttrice del Comprensorio di Merano: "Stimo molto il Primario Pfeifer e sono sicura che continuerà a gestire il Pronto Soccorso con esperienza e prudenza anche in futuro".