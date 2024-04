Spara nei pressi della casa della ex per minacciarla: arrestato a Merano

Alcune donne bussano per chiedere denaro, un anziano che si è rivolto alla banca per prelevare ha avviato l’iter di controlli. La sindaca: «Un funzionario dell’istituto di credito ha capito tutto per tempo. Massima attenzione e non pagate chi vi chiede soldi in questo modo»



IL CASO 90enni danno 60mila euro per il presunto incidente della figlia