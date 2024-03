Trasporti pubblici green a Merano: un nuovo autobus elettrico per le linee 6 e 326

MERANO. Tra pochi giorni, un nuovo autobus elettrico entrerà in servizio sulle linee 6 e 236 di Merano. Un altro passo verso un futuro a basse emissioni nel trasporto pubblico locale. Il percorso delle due linee impone requisiti particolari all'autobus a causa delle particolari condizioni topografiche. Con una lunghezza di soli 8 metri, l'autobus offre spazio per un massimo di 48 passeggeri ed è ideale per la tratta verso Castel Torre grazie alla sua eccellente manovrabilità.



«Un servizio di trasporto pubblico locale green e sempre più convertito all’elettrico è un tassello fondamentale nella nostra strategia di sviluppo della città, che mira a rendere la sostenibilità ambientale una modalità sempre più diffusa e praticabile - dagli interventi strutturali e infrastrutturali alla mobilità alla promozione turistica. La conformazione topografica del nostro territorio comunale e certe vie più strette e tortuose richiedono mezzi particolari. Sono sicuro che questo nuovo mezzo risponderà appieno alle esigenze dell’utenza meranese», ha ribadito il sindaco di Merano Dario Dal Medico.



«Con l'entrata in servizio di un ulteriore bus elettrico, abbiamo ora 26 autobus a emissioni zero nella nostra flotta», afferma la presidente di SASA Astrid Kofler, «Ci stiamo concentrando consapevolmente su entrambe le tecnologie - autobus a idrogeno e a batteria - per essere in grado di offrire la soluzione giusta in ogni caso, a seconda delle circostanze. Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri un'alternativa sostenibile e di migliorare costantemente il comfort e l'affidabilità del trasporto pubblico locale», conclude Kofler.



«È un estremo piacere poter contribuire al processo di transizione green in un territorio all’avanguardia come quello della provincia di Bolzano, da anni impegnato nel rinnovo della flotta con soluzioni sostenibili. Si tratta del primo bus elettrico Rampini consegnato a SASA, che verrà impiegato in ambito suburbano, andando pertanto a costituire un ulteriore step della decarbonizzazione dei servizi di trasporto pubblico anche al di fuori dei centri cittadini», dichiara Caterina Rampini, Amministratore delegato di Rampini.