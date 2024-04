Trovato un corpo nel lago di Gioveretto, «è di Johann Telfser» 

Val Martello. Un corpo senza vita è stato ritrovato, nel tardo pomeriggio di venerdì, nelle acque del lago di Gioveretto, in Val Martello. Per i carabinieri, anche se manca ancora la conferma dei rilievi scientifici, si dovrebbe trattare di Johann Telfser, il 39enne di Corces, frazione di Silandro, scomparso da casa lo scorso 22 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della diga del bacino idrico, fra le 18.30 e le 18.45. Le operazioni di recupero della salma si sono concluse nella tarda serata alla presenza dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Si conclude così, nella maniera più drammatica, una vicenda che ha tenuto a lungo in angoscia tutta la comunità venostana.

(I particolari sul giornale in edicola)