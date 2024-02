Viola l’obbligo di dimora a Bolzano, 52enne arrestato alla stazione di Merano

Stiamo vivendo, per l’ennesima volta, un inverno anomalo, molto caldo. E il 2023 è stato l’anno più caldo della storia. La colpa? Le emissioni crescenti di gas serra, contro le quali non si fa nulla. Parola di Luca Mercalli. E in montagna la stagione dell’innevamento ha già perso un mese. Per questo nel futuro, spiega, gli investimenti andranno selezionati.