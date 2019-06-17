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Terra e Gusto

IL PIATTO

L’ "Antipasta" di Chef Filippo Sinisgalli, ricetta facile e fresca per un originale antipasto estivo

Fino al 21 settembre, chef Sinisgalli propone questo piatto anche nel suo “Daily Lunch” di Bolzano

L’ \"Antipasta\" di Chef Filippo Sinisgalli, ricetta facile e fresca per un originale antipasto estivo
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Hot-dog e hamburger gourmet in centro a Bolzano

17 giugno 2019
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DOLCI

La rinascita del cuore di waffle

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