Telethon: bolzanini più generosi dei trentini. Questo è quello che si evince dai dati della raccolta del 16 dicembre 2017, resi noti dalla Bnl la vigilia di Natale. Il dato complessivo regionale è di € 39.599. Bolzano però supera di gran lunga Trento: 23.406 euro contro 16.193. La cosa più importante però è il fine ultimo della raccolta: sostenere la ricerca scientifica per debellare le malattie genetiche.

Complessivamente BNL Gruppo BNP Paribas ha raccolto in tutta Italia 10 milioni 30 mila euro.

E’ la Campania la Regione più solidale quest’anno, con una raccolta pari a circa 1 milione 138 mila euro. Sale sul podio di “BNL per Telethon” anche il Lazio, con circa 1 milione e 40 mila euro, e la Lombardia che si avvicina ai 900 mila euro donati. Seguono Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Piemonte e tutte le altre regioni italiane, unite dal comune obiettivo di dare il proprio sostegno alla causa della Fondazione.

Roma è la città che ha raccolto di più con oltre 963 mila euro; Milano ha invece totalizzato circa 709 mila euro. Novità di quest’anno è Salerno, che conquista la sua medaglia con 550 mila euro.

La partnership di BNL con Telethon è tra le maggiori iniziative di fundraising in Europa, contribuendo in questi anni a finanziare 2.629 progetti di ricerca, con 1.611 ricercatori coinvolti e 571 malattie genetiche studiate. Ciò ha prodotto circa 10.717 pubblicazioni su riviste scientifiche ed ha permesso di sviluppare 30 strategie terapeutiche per altrettante malattie genetiche rare prima considerate incurabili.

Si può continuare a donare attraverso le agenzie BNL, tramite le carte di pagamento della Banca (quelle di credito e le ricaricabili) e on-line sulle pagine “BNL per Telethon” di Facebook e Twitter. Sono a disposizione, infine, gli ATM attivi 24 ore su 24; l’e-banking (bnl.it) per privati, famiglie ed imprese; le App “BNL Pay” ed “Hello Pay”; il phone banking (+ 39 060060).



Nelle foto di Andreas Kemenater la raccolta fondi alla Bnl di Bolzano