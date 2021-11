È nato il Coro Ana dei Piani: la presidenza a Giorgio Gajer 

BOLZANO. Dopo un percorso durato due anni e lunghe settimane di prove, il Coro Alpini Piani aveva debuttato cantando durante la messa celebrata nella chiesa dei Domenicani, il 15 ottobre scorso, in occasione del 149° anniversario di costituzione delle Truppe Alpine, alla presenza del sindaco Renzo Caramaschi, di rappresentanze delle truppe alpine, di tutti i gruppi Ana e dei vertici della Sezione Ana provinciale. Qualche giorno più tardi, il 28 ottobre per essere precisi, il nuovo “Coro Ana Piani Bolzano” è stato ufficialmente costituito.

Otto i soci fondatori: il presidente della Sezione Ana Alto Adige, Pasquale D’Ambrosio, Giorgio Gajer, Fabio Guerra, Luciano Debiasi, Michele Valorzi, Franco Piccin, Maurizio Di Giovanni e Marco Moretti. Tutti nomi noti sia in ambito sia per il loro impegno in varie associazioni di soccorso in montagna e protezione civile.



La presidenza è stata affidata a Giorgio Gajer che, seppure impegnato su molti fronti (tra i suoi tanti incarichi c’è anche quello di presidente del Soccorso Alpino altoatesino), ha accettato anche questa nuova sfida mettendo a disposizione del Coro il suo tempo e la sua qualificata esperienza.

Un’idea, quella di dare vita a una nuova formazione corale, nata quasi per caso nell’ottobre del 2019, quando un gruppo di amici, membri di altre formazioni corali altoatesine, si è ritrovato ad una cena: «perché non far nascere una nuova associazione in grado di interpretare e diffondere la tradizione canora sia popolare italiana che di montagna e degli Alpini?» si sono chiesti. Il seme era stato gettato e, piano piano, è germogliato.

Entusiasta, il presidente Pasquale D’Ambrosio s’è subito attivato e ha sottoposto il progetto alla valutazione della Commissione Cori presso la sede milanese dell’Associazione Nazionale Alpini per l’approvazione alla nascita di quello che è il primo e unico coro Ana in Alto Adige. Un’idea che è subito piaciuta anche al gruppo Alpini Piani e che, per questo, ha messo a disposizione la propria sede per le prove, al piano terra del Centro Polifunzionale, dando così il nome alla nuova formazione che si chiama Coro Ana Piani Bolzano. La “campagna di arruolamento” dei nuovi coristi prosegue, ma poter cantare sotto la direzione del maestro Erman Lazzeri non è facile: la selezione è severa e l’aspirate corista viene esaminato dalla commissione artistica che valuta perfetta intonazione, voce ed esperienza in ambito corale.