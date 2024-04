Aggressione alla discoteca Life, interviene la polizia. Un ragazzo: «Picchiato dai buttafuori»

BOLZANO. Episodio di violenza nella notte tra sabato e domenica alla discoteca Life di via Marie Curie a Bolzano. La Squadra “Volanti” della Polizia è stata inviata sul posto a seguito di una chiamata al 112 per un’aggressione ai danni di un cliente del locale.

Nel parcheggio esterno di pertinenza della discoteca, gli agenti hanno trovato un ragazzo di 21 anni che indicava un suo amico, 23enne italiano, che si trovava riverso a terra e lamentava forti dolori alla gamba destra e alla parte sinistra del petto, tanto da richiedere l’intervento dell’ambulanza.

Alle domande dei poliziotti il giovane ferito ha spiegato di aver avuto un diverbio con un altro ragazzo all’interno della discoteca, che si trova al 5° piano dell’edificio, dopodiché sarebbe stato afferrato di peso da alcuni addetti alla sicurezza, per poi farlo entrare con forza dentro l’ascensore. Qui, mentre lo facevano scendere al piano terra per “espellerlo” dal locale, lo avrebbero colpito con calci e pugni.

La vittima dell’aggressione – nel frattempo soccorsa dai sanitari del 118 per poi essere portata in ospedale – ha detto di essere in grado di riconoscere almeno uno dei buttafuori.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte della Squadra Mobile per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

Poiché è stato appurato che nella stessa nottata sono stati molteplici gli episodi di liti ed aggressioni avvenuti all’interno del locale, il Questore di Bolzano Paolo Sartori ha dato disposizioni alla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di accertare l’eventuale presenza di criticità per adottare eventualmente un Provvedimento di chiusura del locale in base a quanto previsto dall’articolo 100 del TULPS e di Misure di Prevenzione Personali nei confronti dei soggetti coinvolti. “Le persone che si trovano a frequentare a vario titolo i Locali pubblici devono poterlo fare in tranquillità e sicurezza – ha sottolineato il questore– senza vedersi mettere a repentaglio la propria incolumità a causa di comportamenti violenti e sconsiderati da parte di chicchessia”.