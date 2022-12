Alta formazione matematica, nuovo corso alla Lub

BOLZANO. Dal prossimo anno accademico 2023/24 si arricchirà ulteriormente l’offerta alla Libera Università di Bolzano con l’istituzione del corso di laurea magistrale in “Data Analytics for Economics and Management".

Ieri (20 dicembre), la Giunta provinciale ha approvato l'istituzione e l'attivazione di questo corso su proposta del presidente Arno Kompatscher, competente all’interno della Giunta anche per gli ambiti della ricerca e dell'università. In precedenza, a metà novembre, il Senato accademico dell’ateneo bolzanino aveva già approvato l’ordinamento e il regolamento didattico del corso.

Il Master in "Data Analytics for Economics and Management" presso la Facoltà di Economia e Gestione Aziendale sarà svolto in lingua inglese e avrà durata biennale. Gli studenti del corso di studio otterranno 120 crediti attraverso questo percorso formativo e potranno elaborare competenze per interpretare e analizzare dati complessi, valutare il rischio e prendere decisioni nei settori dell'economia, della strategia, del marketing, delle risorse umane e della finanza, ma potranno altresì prepararsi per intraprendere una carriera nella ricerca statistica o economica.

"Attraverso questo Master si forma personale altamente specializzato con conoscenze avanzate in matematica e statistica, in grado di applicare tecniche di analisi dei dati in diversi settori produttivi e organizzazioni pubbliche", spiega Kompatscher. "Le aziende di vari settori dell'economia, così come le società di consulenza, richiedono sul mercato questi professionisti, ma queste nuove figure professionali vengono anche richieste dalle istituzioni pubbliche e private che lavorano nel campo della ricerca applicata e delle scienze statistiche".

Kompatscher ha anche ricordato che "l'accordo di performance firmato nel 2020 ha reso possibile l'accreditamento fino ad un massimo di cinque nuovi corsi di laurea per il periodo 2020-2022". Finora sono stati approvati solo tre nuovi programmi di studio nell'ambito di questo accordo. In seguito all'intesa con la Provincia, la Libera Università di Bolzano può ora richiedere al Ministero competente la rispettiva autorizzazione per poter successivamente avviare il corso di studio.