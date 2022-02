Ape d'Avvento, i più votati sono stati i Cinnamon Rolls

BOLZANO. And the winner is... Simpatica cerimonia nella sede dell’Alto Adige per la premiazione della band Cinnamon Rolls, vincitrice, a furor di clic, del contest online promosso dal nostro giornale e dal Comune di Bolzano, nell’ambito della manifestazione “Ape d’Avvento” che ha visto lo scorso dicembre, per tre settimane, l’Apecar con il palco itinerante girare tutti i quartieri di Bolzano.

Un’iniziativa che ha portato musicisti e band nei cortili, nelle piazze rionali, e anche case di riposo. Il contest premiava la cover di un “classico” di Natale più votata sul nostro sito( www.altoadige.it) tra quelle realizzate da musicisti e gruppi che si sono esibiti dal vivo con l’Ape d’Avvento.

Al primo posto, come detto, si sono piazzati i Cinnamon Rolls. Con il rifacimento dell’intramontabile “Santa Claus is coming in town”, hanno raccolto 9.773 voti pari al 40% del totale. Secondo il Trio QTine con il 24%; terzo Paolo Cara con il 12% dei clic. I voti espressi sono stati in totale 24.556.

I Cinnamon Rolls (il nome prende spunto da un dolce svedese, le girelle alla cannella) sono, al secolo, Barbara Trevellin, Luca Dall’Asta, Fabio Mezzanotte e Luca Zeni.

L’assessore al decentramento Angelo Gennaccaro, che ha promosso l'iniziativa, si è complimentato con la band vincitrice. Come premio principale, i Cinnamon Rolls, avranno l’onore di aprire il primo concerto organizzato dal Comune ad inizio estate.

«Un concerto importante - ha detto Gennaccaro -: segnerà il ritorno alla normalità dopo due anni davvero difficili. Insieme a voi, voglio ringraziare tutti i musicisti che con grande generosità hanno suonato sull’Apecar e il Vespa Club Bolzano che ha messo a disposizione il mezzo». Del Vespa club erano presenti il presidente Ezio Zamignan, Loris Polato, Francesco Tucci e Massimo Failoni.

Ai Cinnamon Rolls, in dono anche i thermos con il logo dell’Alto Adige, consegnati dal nostro direttore Alberto Faustini e dal responsabile del marketing Christian Leoni. Non saranno d’oro come la statuetta degli Awards, ma torneranno molto utili nella prossima edizione dell’Ape d’Avvento. L’assessore Gennaccaro ha ringraziato poi la curatrice del progetto Roberta Benatti, e la direttrice dell Ufficio decentramento Manuela Angeli «per il grande impegno profuso in una bella iniziativa che ha portato musica e spirito natalizio direttamente sotto casa».

Faustini ha sottolineato «il successo di una manifestazione nata ancora prima della pandemia, che vede nella collaborazione tra il giornale, il Comune, e il Vespa Club, un appuntamento ormai irrinunciabile del Natale, per la grande capacità di raggiungere angoli di Bolzano lontani dal centro storico».