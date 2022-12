Un avvio incoraggiante, con segnali positivi per l’autonomia. Adesso si tratta di sedersi al tavolo per cercare delle soluzioni e ripristinare i livelli di autonomia che hanno portato al rilascio della quietanza liberatoria da parte dell’Austria. Così il presidente della Provincia Arno Kompatscher commenta i primi passi del governo do Giorgia Meloni in relazione all’autonomia altoatesina.