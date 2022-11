Bolzano, 105 nuovi alberi per vie e parchi cittadini

BOLZANO. A partire dal 2011, con apposita legge del Ministero dell'Ambiente, la Giornata Nazionale degli Alberi viene celebrata ogni 21 novembre con l'intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.

Anche la Città di Bolzano partecipa attivamente a questo appuntamento con una serie di iniziative. Tra queste, lungo la Passeggiata Anton (Passeggiate del Talvera lato Bar Theiner) è stato piantumato un nuovo albero, una Davidia involucrata, detta anche "Albero dei Fazzoletti". Quella di stamane è stata anche l' occasione per il vice Sindaco competente per la Giardineria comunale Luis Walcher di annunciare la piantumazione nelle prossime settimane di 105 nuovi alberi in varie vie e parchi cittadini appositamente selezionati dai giardinieri comunali per caratteristiche e peculiarità. Nel capoluogo altoatesino sono censiti ad oggi oltre 12.200 piante ed alberi pubblici.

Stamane sono intervenuti anche la responsabile del servizio Giardineria Ulrike Buratti ed il funzionario tecnico Marco Ferrarin che hanno illustrato l'attività che viene quotidianamente svolta dalla stessa Giardineria comunale, si legge in una nota del Comune.