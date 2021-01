Bolzano, coppia di coniugi scomparsa da lunedì. Isarco al setaccio

BOLZANO. Sono usciti di casa assieme lunedì pomeriggio senza farvi più ritorno. Ore di grande ansia per la scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, 68 anni, marito e moglie. A dare l'allarme il figlio, molto preoccupato anche perché i cellulari della coppia sono irraggiungibili.

Ricerche sono in corso, da stamattina presto, 6 gennaio, sul fiume Isarco, nella zona dietro il Twenty, da parte di vigili del fuoco permanenti e volontari di Bolzano. Le operazioni non hanno avuto esito e attorno alle 11 si stanno per concludere. Sul posto anche i carabinieri (p.t.).