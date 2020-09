Bolzano, in agosto 400 controlli e 7 arresti in centro e in zona stazione

BOLZANO. Gli agenti della Questura di Bolzano nei servizi di prevenzione e controllo nelle vie del centro cittadino ed in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, nel solo mese di agosto hanno proceduto al controllo ed all'identificazione di circa 400 persone, arrestandone 7 per vari reati, denunciandone 34 a piede libero e sequestrando, in diverse occasioni , numerose piccole quantità di sostanza stupefacente, dalla cocaina, all'eroina, alla marijuana, suddivisa in dosi predisposte per lo spaccio.

Anche lunedì scorso è stato costellato da una lunga serie di interventi. Infatti, oltre a quanto posto in essere a carico dei due autori della rapina ai danni di una ragazza in via Bottai, nel pomeriggio le Volanti hanno tratto in arresto per rapina impropria un cittadino gambiano di 22 anni.

Dopo aver commesso un furto in un esercizio commerciale di via Museo, ha cercato con violenza di guadagnarsi la fuga, mettendo a soqquadro il negozio, facendo cadere a terra con dei calci la merce in esposizione e colpendo alcuni operai che lavoravano in un vicino cantiere e avevano cercato di fermarlo.