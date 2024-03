Bolzano, piano per limitare il traffico turistico in centro nel periodo pasquale

BOLZANO. Per il periodo pasquale, dal 25 marzo al 5 aprile, così come è avvenuto durante il Mercatino di Natale, a Bolzano saranno adottate limitazioni al traffico turistico diretto al centro città. A questo fine, ha spiegato il sindaco, Renzo Caramaschi, sentito anche il comando della polizia municipale, è stato deciso di valutare l'occupazione del solo parcheggio di piazza Walther al fine di far scattare le limitazioni.

Il piano prevede l'attivazione stabile dei parcheggi Fiera ed "ex Rola" di via Macello per la deviazione dei flussi turistici tramite pannelli con messaggio variabile e segnaletica verticale qualora i posti auto presso il parcheggio in piazza Walther raggiungano la capienza del 90%.

La decisione è stata presa, ha aggiunto Caramaschi, considerando che "sono in corso cantieri stradali lungo via Garibaldi e piazza della Stazione, oggi per la posa della fognatura, a breve per la posa del teleriscaldamento e successivamente per la sistemazione definitiva della strada stressa, che hanno delle ripercussioni sulla viabilità".