Bolzano, rapinano due giovani: rintracciati e arrestati

BOLZANO. I militari della Compagnia carabinieri di Bolzano hanno arrestato ieri sera tre giovani in piazza della Vittoria per rapina aggravata in concorso. Verso le 21, nei pressi del lungotalvera san Quirino tra via Diaz e via Cadorna, due ventenni stavano passeggiando quando sono stati avvicinati da tre soggetti maschi all’incirca coetanei. Quest’ultimi hanno bloccato i due e li hanno minacciati di far loro del male se non avessero consegnato i soldi che avevano.

Le vittime per paura di subire violenze, hanno consegnato le poche decine di euro che avevano così che i tre rapinatori si sono allontanati. Non hanno però fortunatamente omesso di chiamare il numero unico europeo di pronto intervento 112 e l’operatore della centrale operativa dei carabinieri di Bolzano subito ha mandato una “gazzella” sul posto.

I due militari di pattuglia si sono fatti descrivere fedelmente i tre e immediatamente li hanno cercati nella direzione in cui si erano allontanati. Poco dopo li hanno bloccati in piazza della Vittoria e arrestati, considerando che il reato di rapina era quasi in flagranza. I tre purtroppo però avevano avuto il tempo di spendere i soldi, che non sono stati recuperati.

I militari però nel corso delle perquisizioni personali hanno trovato degli oggetti assolutamente compatibili con quanto denunciato da precedenti vittime di rapine e quindi i carabinieri procederanno ora con nuovi accertamenti. Condotti in caserma e sottoposti ai consueti rilievi fotodattiloscopici, i tre arrestati sono stati condotti al carcere di via Dante in attesa di udienza di convalida della misura precautelare. Ai sensi delle vigenti norme, ovviamente agli stessi è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.