Bolzano, riunione neofascista davanti al monumento della Vittoria, l’Anpi annuncia un esposto alla magistratura

BOLZANO. L’Anpi Alto Adige Südtirol presenterà un esposto alla magistratura sul caso del ritrovo neofascista venerdì sera davanti al Monumento alla Vittoria. Lo annuncia una nota dell’associazione partigiani. Le persone intervenute avevano attaccato uno striscione e acceso dei fumogeni tricolori.

“Intendiamo ribadire come sia necessario non abbassare la guardia da parte della politica e delle istituzioni – si legge nel comunicato - in relazione a episodi gravi come quelli che hanno visto un gruppo di neofascisti celebrare la Marcia su Roma davanti al Monumento alla Vittoria. E' necessaria una netta opposizione a tutti i livelli, in particolare in una terra come la nostra, rispetto a disvalori che oggi agiscono nella nostra società per mettere in discussione libertà, democrazia, convivenza”.

“Per questo – viene aggiunto nella nota – pur essendo il reato di apologia di fascismo perseguibile d'ufficio e in corso le indagini di rito (spesso nel passato non hanno purtroppo portato all'individuazione dei responsabili di episodi analoghi), presenteremo entro la prossima settimana un nostro esposto alla Magistratura”.