Bolzano, trovato residuato bellico in via Alto Adige

BOLZANO. Gli artificieri dell'esercito stanno svolgendo un sopralluogo in via Alto Adige nella zona del Walter Park a Bolzano dove, in un cantiere dove sono in corso degli scavi, è stata rinvenuta una bomba d'aereo americana.

Si tratta di una bomba d'aereo Anm 64 Gp da 500 libbre della Seconda guerra mondiale con due spolette armate.

Da valutare la pericolosità dell'ordigno e quindi le eventuali operazioni da mettere in atto per renderli inoffensivi.

Al momento non si hanno altre notizie.