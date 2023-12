Comune di Bolzano: da domani in discussione il bilancio, il preventivo ammonta a 355 milioni di euro

BOLZANO. Si aprirà domani, nel consiglio comunale di Bolzano, la discussione del bilancio di previsione che ammonta a 355,341 milioni di euro. Le spese correnti risultano pari a 223.373.000 euro, gli investimenti a 40.405.749 euro.

Il sindaco, Renzo Caramaschi, ha spiegato che la stesura del documento contabile è stata definita in un contesto in cui l'accordo sulla finanza locale non è ancora stato approvato. Incidono sul bilancio gli effetti finanziari dell'aumento delle spese energetiche ed il rinnovo del contratto del personale, mentre la programmazione degli investimenti pluriennali è condizionata dalle risorse provinciali.

Per la parte corrente del bilancio, le entrate assommano a 219,4 milioni di euro di cui 121,2 milioni da trasferimenti, 49,2 da entrate extratributarie e 49,0 da tributi. Per quanto riguarda quest'ultime, 47 milioni derivano dal gettito Imi.

La maggior parte delle spese correnti riguarda il sociale (94,6 milioni di euro), quindi servizi istituzionali (42,8), istruzione (18,3), sviluppo economico (10,3) e cultura (10,6). Per quanto riguarda le spese d'investimento, la voce più rilevante è quella per l'istruzione (18,1 milioni), poi la mobilità (11,4 milioni). Vi sono inoltre 111 milioni di opere "vincolate". Tra gli interventi attesi più rilevanti, i lavori di ristrutturazione della scuola von Aufschnaiter (42,484 milioni di euro), della casa di riposo Don Bosco (12,250 milioni), la realizzazione della seconda pista ghiaccio presso il Palaonda (9,9 milioni), opere strategiche per la viabilità (quota parte sottopasso via Roma 4,905 milioni di euro).