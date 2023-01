Controlli a Bolzano, tre denunce per droga e tre arresti

BOLZANO. Tre persone arrestate, tre persone denunciate per droga e quattro per furto: sono alcuni dei numeri dell'attività di controllo svolta a Bolzano da agenti della questura cui hanno partecipato, su richiesta del questore, anche due pattuglie del reparto prevenzione crimine "Lombardia" di Milano e l'unità cinofila della Guardia di finanza di Bolzano. Nel complesso, sono state impiegate 72 pattuglie, effettuati 28 posti di controllo, verificati 183 veicoli ed identificate 717 persone.

Le tre persone arrestate sono: una destinataria di ordine di carcerazione, la seconda colta in flagranza del reato di rapina impropria presso un centro commerciale e la terza per resistenza verso gli agenti, uno dei quali è stato ferito con prognosi di sei giorni. Altre tre persone sono state denunciate penalmente e due segnalate a livello amministrativo, perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata ammonta a circa 30 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina.

Quattro giovani sono stati denunciati per episodi di furto, mentre a due persone che bivaccavano in una piazza cittadina è stato notificato l'ordine di allontanamento dal contesto urbano. Ancora, sono stati espulsi tre stranieri di origine tunisina per l'irregolarità della loro posizione sul territorio nazionale. I poliziotti si sono occupati anche di situazioni di disagio e di abbandono minorile collocando presso strutture assistenziali un minorenne straniero non accompagnato ed un'intera famiglia composta dalla madre e due figli in tenera età.