Coronavirus, Unibz riprende le lezioni ma solo per le matricole

BOLZANO. In preparazione al semestre invernale 2020-21, la Libera Università di Bolzano ha adottato una serie di misure di sicurezza che permetteranno agli studenti del primo anno di poter prendere parte alle lezioni in presenza e a quelli degli anni successivi di seguire la didattica online. «In questo modo, l'ateneo ha voluto garantire a tutti nuovi iscritti la possibilità di integrarsi nella vita universitaria in Alto Adige», è stato detto nel corso di una conferenza stampa.

I vertici della Libera Università dell'Università di Bolzano - la presidente, Ulrike Tappeiner, il rettore, Paolo Lugli, e il direttore generale Günther Mathá - hanno presentato l'organizzazione del semestre invernale 2020-21.

«La nostra attenzione si è concentrata sui due pilastri dell'insegnamento regolare in aula e della massima sicurezza possibile», ha affermato Tappeiner in apertura di conferenza stampa, illustrando le decisioni assunte. L'università ha scelto di consentire agli studenti del primo anno la frequenza in presenza delle lezioni del primo semestre: ciò per facilitarne l'ingresso nel mondo universitario e per promuovere la conoscenza e l'interazione personale tra compagni di corso. Anche le esercitazioni e le attività laboratoriali delle Facoltà di Scienze e Tecnologie, di Design e Arti e di Facoltà di Scienze della Formazione, a causa della necessità di una didattica esperienziale, si svolgeranno in presenza. In generale, tutte le lezioni di Unibz del primo semestre dell'anno accademico 2020/21 saranno offerte anche in streaming - anche quelle in presenza - per assicurare la massima flessibilità a ognuno. «Vogliamo poter continuare a offrire ai nostri studenti un insegnamento di eccellenza», ha sostenuto il rettore Lugli. «Grazie allo streaming online, gli studenti possono quindi decidere se seguirle direttamente in aula o davanti allo schermo del pc».