Wirth Anderlan non conferma l’incontro con Sellner. Domani protesta bipartisan in piazza Magnago

BOLZANO. "Ho fatto colazione con gente molto piacevole. Non dico altro su quello che faccio nel mio tempo libero". E' il breve commento all'Ansa del consigliere provinciale Jürgen Wirth Anderlan in merito a un suo eventuale incontro con il leader della estrema destra austriaca Martin Sellner lo scorso fine settimana in Alto Adige.

Sellner, che è persona non grata in Germania, Usa e Regno Unito, in un primo momento su "X" aveva annunciato la sua visita in Alto Adige il 5 maggio per una "colazione rivoluzionaria". In un secondo post, alcuni giorni dopo, aveva scritto "che una colazione non basta, organizzerò a Bolzano una conferenza pubblica, ma non questo fine settimana".

Nel frattempo, Svp, Verdi e altri gruppi consiliari hanno annunciato per domani, martedì 7 maggio, un'iniziativa in piazza Magnago, "contro l’estremismo di destra in Consiglio provinciale".