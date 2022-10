Donna uccisa a Bolzano, il marito si presenta agli inquirenti

Difficile soccorso ieri pomeriggio in val d'Ultimo, vicino alla malga Marilberg, dove due mucche sono precipitate in un dirupo. Una è caduta per 200 metri ed è stata soppressa dal veterinario per le gravi ferite riportate. L'altra è stata salvata dai vigili del fuoco che l'hanno recuperata issandola con le corde. LE FOTO (vvff San Pancrazio) · ·