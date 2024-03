Droga: due arresti a Bolzano e Vipiteno. Sequestrati 30 grammi di cocaina e 800 grammi di marijuana

BOLZANO. Durante un controllo sui Prati del Talvera a Bolzano, la Guardia di finanza ha arrestato uno straniero trentaduenne che, alla vista dei militari, insieme ad un 24enne, aveva tentato di darsi alla fuga, dopo aver gettato un involucro in direzione del fiume.



Mentre i due venivano bloccati, con l'aiuto di Gabbo, "finanziere" a quattro zampe, il pacchetto è stato recuperato: conteneva oltre 30 grammi di cocaina. Inoltre, il 32enne aveva con sè oltre 2.000 euro in contanti che sono stati pure sequestrati. L'amico più giovane è stato denunciato.



Inoltre, il nucleo di polizia economico finanziaria di Bolzano ha arrestato, a Vipiteno, un altro straniero, di 27 anni, che, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di quasi 800 grammi di marijuana e di materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.