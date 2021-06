Europei: il sindaco di Bolzano, tifo non deve essere violento

BOLZANO. Commentando quanto accaduto sabato notte in piazza Vittoria e corso Libertà al termine della partita di calcio Italia-Austria, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha confermato che se ne occuperà già domani (29 giugno) probabilmente il comitato ordine e sicurezza pubblica.

"Il problema - ha detto Caramaschi - non è chiudere o aprire le piazze durante le partite. Il problema sta nel comportamento di certe persone.

Il tifo per lo sport non può infatti trasformarsi in occasione di violenze e vandalismi. C'è un limite di decenza, di educazione che non può essere superato.

La maleducazione di molti anche di tanti giovani, è purtroppo frutto dell'ignoranza che degenera nella violenza verbale e quindi in quella fisica.

C'è un problema sociale evidente nella società, che va affrontato seriamente perché, ha concluso il sindaco - non sono tollerabili certe azioni. Non c'è alcun tipo di giustificazione per questi gesti e a questi comportamenti".