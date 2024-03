Girava a Bolzano nonostante un ordine di custodia cautelare per maltrattamenti: arrestato dai carabinieri

BOLZANO. Nonostante fosse destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, girava in via Museo, a Bolzano. Un giovane di origine straniera è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno accompagnato prima in caserma e poi nella casa circondariale, lo scorso 13 marzo. Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare perché non aveva ottemperato alle disposizioni ricevute per pregressi episodi di maltrattamenti in famiglia.

Il giorno precedente i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare di detenzione domiciliare nei confronti di un italiano del 1939, che si era reso protagonista di alcune condotte riconducibili ad atti persecutori nel 2018.

Il 14 marzo - informa ancora l'Arma - i carabinieri hanno controllato, nei pressi di via Perathoner, una persona di origini straniere trovata con 7 grammi di hashish, cocaina ed eroina sotto i vestiti. La persona è stata deferita in stato di libertà.

Infine, sabato 16 marzo, nel corso di controlli capillari, con l'aiuto del pastore tedesco "Chip" i carabinieri hanno trovato 24 grammi di hashish nella sella di un motorino parcheggiato nel quartiere Casanova, sempre a Bolzano. In occasione dei controlli, le forze dell'ordine hanno anche bloccato un uomo su cui pendeva un ordine di espulsione firmato dal questore di Bolzano: trovato nel Parco Mignone, è stato segnalato all'autorità giudiziaria e amministrativa.