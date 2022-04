Gli effetti del Covid: nel 2020 crollo dei furti in casa

BOLZANO. Secondo uno studio Astat i cui risultati sono stati pubblicati nella giornata di ieri, nel 2020 in Alto Adige le forze di polizia hanno denunciato all’autorità giudiziaria 13.041 delitti, un calo del 13,7% rispetto all’anno precedente (15.112). Sono stati denunciati 24,5 delitti ogni 1.000 abitanti, valore più alto rispetto al corrispettivo del Trentino (21), ma inferiore a quello italiano (31,7). Il trend di incremento delle denunce registrato dal 2008 al 2016 si inverte nel 2017 e continua in regresso anche nel 2020.

I furti costituiscono il tipo di delitto più frequente (5.202 singole denunce, pari al 39,9% del totale dei delitti). Essi sono diminuiti di quasi un terzo (-30,4%) rispetto all’anno precedente. Il calo si registra anche nelle altre maggiori tipologie di furto, in particolare i furti in abitazioni (-49,5%), i furti con destrezza (-35,4%) e i furti di autovetture (-33,7%).

Contrariamente ai furti, è aumentato il numero delle rapine (+26,6% rispetto all’anno precedente), seppur il fenomeno sia molto meno diffuso. In particolare, sono aumentate le rapine in pubblica via (+65,7%), mentre sono calate quelle negli esercizi commerciali (-10,5%). I delitti informatici sono aumentati del 23,2% mentre le truffe e frodi informatiche solo dell’1,2%. I delitti relativi alla normativa sugli stupefacenti sono calati del 14,9%.

I cosiddetti "delitti di sangue", costituiti da omicidi volontari e colposi, tentati omicidi, percosse, lesioni dolose e violenze sessuali, manifestano un valore pari a 659 denunce, in notevole calo rispetto al 2019 (-19,9%). Un terzo delle denunce effettuate nel 2020 fa riferimento a un reato il cui presunto autore è stato scoperto nel medesimo anno (4.943 denunce, pari al 37,9% del totale; nel 2019 erano il 33,7%).

Inoltre, il 2020 ha visto riconosciuto il presunto autore di 690 delitti denunciati in anni precedenti, un leggero calo rispetto al corrispettivo dato di 712 delitti evidenziato nel 2019. Nel 2020 sono stati denunciati, arrestati o fermati complessivamente 6.517 presunti autori. Rispetto al 2019 si registra un decremento del 1,7%, ascrivibile in particolare ai furti in totale (-19,6%), e alle lesioni dolose (-18,9%).

Anche i presunti autori dei "delitti di sangue" sono calati rispetto all’anno precedente (passando da 757 a 637), mentre quelli delle rapine sono aumentati del 41,3%.

Le persone minorenni segnalate sono 330 (5,1% del totale), in calo numerico e di incidenza rispetto all’anno precedente (392 segnalazioni, 5,9% del totale). Le segnalazioni di persone con cittadinanza non italiana nel 2020 calano a 3.214 unità (49,3% del totale), dato inferiore rispetto alle 3.331 persone del 2019.