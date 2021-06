Il Bar Mattei costretto a chiudere dal cantiere

BOLZANO. Hai voglia a dire ripresa. Bar aperti, plateatici, voglia post pandemica di riprovarci. E invece no.

Proprio nei giorni della riapertura c’è uno storico bar bolzanino, il Mattei, che è stato costretto a chiudere. Non dai protocolli: dalle ruspe. Prima lo sbarramento in vicolo Parrocchia, poi gli scavi, infine la linea Maginot, il vallo a chiudere anche le vetrate e gli ingressi. Camion sempre davanti al bar, tavolini spazzati via dal cantiere.

E il bar? «Ci siamo detti: chiediamo un varco di un metro per almeno entrare all’interno? Era impossibile. Così - spiega Roberta Mattei - abbiamo chiuso del tutto. E sono settimane che siamo così, appesi alle decisioni di altri».

Danni economici, mortificazione di una clientela già provata dai mesi di chiusure Covid, ecco le conseguenze di un cantiere che il Comune ha permesso si aprisse ora e non quando i protocolli Covid avrebbero imposto comunque la chiusura.

«C’è stato uno slittamento nell’agenda per il nuovo Palais Campofranco» tentano di giustificarsi in municipio. In realtà, mentre nell'altro cantiere a pochi passi, quello del Waltherpark, gli esercizi in zona via Alto Adige lamentano gravi disagi e pesanti invasioni delle loro aree esterne ma almeno si è consentito loro di non chiudere, per il Mattei il destino è segnato. Ieri sono stati anche spostati i passaggi pedonali: cancellato quello che portava in via Parrocchia e disegnato un altro più in là, verso il bar Loacker. Ma i segni del vecchio erano rimasti, così che gli operai avevano il loro bel daffare nell’impedire alle signore di finire sotto la scavatrice, seguendo il classico percorso pre cantiere.

E il bar Mattei chiuso a tempo indeterminato per lavori che neppure lo riguardano.