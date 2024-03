Il nuovo questore Sartori in visita alla Camera di commercio

BOLZANO. Dal 1° marzo Paolo Sartori, trentino della Val Rendena, è il nuovo questore dell'Alto Adige. Ieri sera, nella sala d'onore del palazzo Mercantile della Camera di commercio di Bolzano, ha incontrato il presidente della Camera Michl Ebner e il segretario generale Alfred Aberer.



Sono stati affrontati temi legati alla sicurezza in Alto Adige e della futura collaborazione tra le amministrazioni pubbliche locali e le forze dell'ordine. Anche la situazione economica dell'Alto Adige è stata oggetto di discussione.



Il presidente Ebner ha colto l'occasione per dare ufficialmente il benvenuto al nuovo Questore. «Paolo Sartori mette a disposizione dell'Alto Adige un bagaglio di esperienze e un atteggiamento molto pragmatico e incentrato sulla ricerca di soluzioni», ha commentato Ebner in merito al cambio ai vertici delle forze di Polizia.